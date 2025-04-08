На трассе Джубга — Сочи возобновили движение автотранспорта

С 5:50 утра 8 апреля движение автотранспорта на участке федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи возобновили после временного перекрытия. Об этом сообщает пресс-служба Федерального казенного учреждения (ФКУ) Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Автодор» Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

Ранее движение в прямом направлении было перекрыто в связи с проведением дорожных работ. Для обеспечения проезда был организован объезд через транспортную развязку Псахе на ФАД А-147 Обход Сочи и А-148 Дублер Курортного проспекта.

По информации управления федеральных дорог, работы на участке планировалось завершить в интервале с 7:00 до 8:00 утра 8 апреля. Специалисты ускорили процесс, учитывая неблагоприятный прогноз погоды.

Мария Удовик