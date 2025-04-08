На Всесвятском кладбище в Краснодаре вырубят большую часть старых деревьев

Краснодар в рамках компенсационного озеленения пополнится двумя тысячами деревьев и более чем 2,6 тыс. кустарников в 2025 году, особое внимание уделят историческому Всесвятскому кладбищу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По словам главы города, после обследования территории Всесвятского кладбища выяснилось, что большинство растущих там деревьев находятся в аварийном состоянии и угрожают безопасности посетителей. Опасные насаждения планируют вырубить. Взамен уже высадили около тысячи сосен, которые со временем обеспечат необходимую тень и зелень.

Евгений Наумов поручил подчиненным разработать комплексный подход к озеленению с долгосрочным планированием. «Мы научились комплексно строить, сегодня на аппаратном совещании поручил комплексно подходить и к озеленению. Заранее прогнозировать, как будут выглядеть улицы через пять-семь лет»,— отметил господин Наумов.

В качестве примера мэр привел улицу Ставропольскую, которая, по его словам, «прославила Краснодар на всю страну своим цветением».

Наталья Решетняк