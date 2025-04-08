Владимир Путин расширил спортивные полномочия Сириуса
Президент России Владимир Путин утвердил закон, расширяющий полномочия федеральной территории Сириус в области спорта. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Законодательный акт начнет действовать в сентябре 2025 года.
Фото: Telegram-канал замглавы Сочи Светланы Калининой
Новый закон вводит определения программ развития спортивных дисциплин в границах Сириуса и команд, представляющих эту федеральную территорию. Также руководство Сириуса обязано назначить ответственного за проведение антидопинговых мероприятий, который будет сотрудничать с Минспорта и Федеральным медико-биологическим агентством.
Списки кандидатов в сборные команды Сириуса будут ежегодно формироваться общероссийскими спортивными федерациями после заключения соответствующих соглашений с федеральной территорией.
Помимо этого, администрация Сириуса получила право финансировать из собственного бюджета подготовку национальных сборных к международным соревнованиям.