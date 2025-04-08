За прошедшие сутки в Казани произошло 164 ДТП

7 апреля в Казани было зафиксировано 164 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города.

57 ДТП зарегистрировано в центрах оформления ДТП, 57 на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции оформлено 30 аварий с материальным ущербом.

В 3 ДТП пострадали 5 человек, погибших нет.

Также за сутки задержали 8 водителей в состоянии опьянения и 6 человек, управлявших транспортом без прав. 3 граждан также доставили в полицию по подозрению в совершении преступлений.

Дарья Сайфиева