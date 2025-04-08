Пятерых тюменцев с SIM-боксами задержали за помощь мошенникам

Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Тюменской области пятерых жителей, которые занимались администрированием SIM-боксов для телефонных мошенников, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ

Тюменцы должны были устанавливать боксы и обеспечивать их работу — за это им платили порядка $400, связь с куратором поддерживалась в мессенджере. Техника предназначалась для использования мошенниками, чтобы совершать массовые обзвоны для хищения денег у жертв. В ходе обысков в арендованных квартирах были изъяты 12 SIM-боксов, около 2 тыс. SIM-карт, мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы.

В отношении тюменцев возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 159 УК РФ. Четырем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одной — запрет определенных действий. Полиция продолжает работу для установления всех обстоятельств.

Ранее сотрудники УФСБ по Свердловской области и полицейские пресекли деятельность двух местных жителей, которые были администраторами сетевого оборудования, используемого преступными группировками для мошенничества и диверсий. Силовики изъяли у уральцев 2 тыс. SIM-карт и технику. Для сокрытия деятельности они часто меняли места жительства, используя съемные квартиры, которых проживали не более трех-четырех дней.

Ирина Пичурина