Ушел из жизни последний участник Кущевской атаки Яков Сторчак

На 104-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Яков Павлович Сторчак — последний участник Кущевской атаки. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Кубани Фото: прокуратура Кубани

Яков Сторчак родился 23 января 1921 года, умер 6 апреля 2025 года. Он прошел всю Великую Отечественную войну в составе 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Ветеран принимал участие в боях за освобождение Кубани, Белоруссии, Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии, а также в знаменитой атаке под станицей Кущевской.

За мужество и доблесть Яков Сторчак был награжден более чем 30 наградами, включая орден Красной Звезды, орден Отечественной войны и медаль «За оборону Кавказа».

Кущевская атака или Кущевская битва — боевой эпизод битвы за Кавказ, состоялся 2 августа 1942 года возле станицы Кущевской Краснодарского края. Это была крупнейшая классическая атака в конном строю Великой Отечественной войны, остановившая на несколько дней продвижение немецких войск на Кавказ.

Наталья Решетняк