Два петербуржца попали в больницу из-за квартирного пожара на Детской улице

Пожар охватил квартиру в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Происшествие стало причиной госпитализации двух местных жителей, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Вызов по инциденту поступил на пульт дежурного в 3:42. Утром 8 апреля горели комната и коридор в трехкомнатной квартире дома 26 по Детской улице. Площадь возгорания составила 20 кв. метров.

Почти час ушел на полную ликвидацию огня. Для этого из опасной зоны выводили 15 человек. Со стихией боролись 17 пожарных.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что при пожаре в Московском районе в ночь на 7 апреля пострадал петербуржец.

Татьяна Титаева