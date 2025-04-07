Четырех нижегородок подозревают в избиении знакомой до смерти

По делу о насильственной смерти жительницы Краснобаковского округа задержали четырех ее знакомых. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области 7 апреля.

Дело по факту обнаружения тела потерпевшей квалифицировали по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). По версии следствия, 6 апреля около дома на улице Первомайской рабочего поселка Ветлужский фигурантки жестоко избили потерпевшую, из-за чего та умерла.

В ближайшее время задержанным местным жительницам предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Предполагаемый мотив преступления пока не уточняют.

Галина Шамберина