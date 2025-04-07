Гладков: пострадавшим от ВСУ белгородцам на этой неделе выплатят еще 34 млн

На этой неделе 2,6 тыс. пострадавших от действий ВСУ жителей Белгородской области получат единовременные выплаты на 34,6 млн руб. в сумме. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

За прошлую неделю выплаты в 15, 75 и 150 тыс. руб. получили 1 705 белгородцев, из них 624 — жители Краснояружского района и шести населенных пунктов Ракитянского района. Общая сумма господдержки составила около 70,2 млн руб.

«Направили еще одну заявку на 130 млн руб. для перечисления единовременных выплат жителям, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Наша задача сейчас — предпринять все необходимые меры, чтобы эта заявка как можно быстрее попала на рассмотрение в правительство РФ»,— отметил Вячеслав Гладков.

Также на прошлой неделе выплаты на спецсчета для приобретения жилья взамен утраченного получили 38 человек. Еще 83 белгородца зарегистрировали право собственности на новое жилье, а 16 жителей оформляют такие права.

«Те, кто был готов взять эту компенсацию, уже получили ее. Из последнего федерального транша в 2,5 млрд руб. у нас остается 269 млн руб. Планируем, что их смогут получить порядка 60 собственников. В течение двух недель перераспределим эти средства и перечислим их на спецсчета тем людям, кто у нас появился в списке исходя из последних разрушений»,— добавил губернатор.

Егор Якимов