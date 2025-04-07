В Ростовской области более 1 тыс. человек остались без света после атаки БПЛА

В результате атаки беспилотника 6 апреля около 2:55 без электричества остались 1 тыс. потребителей в Мясниковском районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, дрон атаковал энергообъект филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго». В результате атаки отключилась высоковольтная линия.

Кроме того, 6 апреля в 01:22 был атакован энергообъект филиала ПАО «Россети» – Ростовское ПМЭС. В результате также произошло отключение высоковольтной линии.

Мария Иванова