В Ростовской области более 1 тыс. человек остались без света после атаки БПЛА
В результате атаки беспилотника 6 апреля около 2:55 без электричества остались 1 тыс. потребителей в Мясниковском районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как сказано в сообщении, дрон атаковал энергообъект филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго». В результате атаки отключилась высоковольтная линия.
Кроме того, 6 апреля в 01:22 был атакован энергообъект филиала ПАО «Россети» – Ростовское ПМЭС. В результате также произошло отключение высоковольтной линии.