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Беглов выразил Матвиенко благодарность за поддержку петербургских проектов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко с днем рождения. Он поблагодарил политика за поддержку городских проектов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Она искренне любит наш город, уделяет Петербургу много внимания. Важные социальные инициативы, которые она отстаивает, меняют жизнь петербуржцев и жителей всей страны»,— написал градоначальник в личном Telegram-канале.

Господин Беглов пожелал Валентине Матвиенко крепкого здоровья и новых свершений на благо нашей страны. К поздравлению также присоединился председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Он назвал государственного деятеля грамотным управленцем, подчеркнул, что Валентина Матвиенко вносит ощутимый вклад в реализацию принципов парламентаризма и совершенствование законодательства.

Татьяна Титаева

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