В Ростове в микрорайоне Темерник откроют новую школу 1 сентября

В Ростове с 1 сентября заработает новая школа по ул. Миронова 10 «а». Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Школа рассчитана на 1,1 тыс. учащихся. В здании есть актовый и обеденный залы, два спортзала, зал хореографии и стрелковый тир, отмечается в сообщении.

Строительные работы полностью завершены, сейчас в школе расставляют мебель и подключают оборудование.

Кристина Федичкина