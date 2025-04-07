В Ростове в микрорайоне Темерник откроют новую школу 1 сентября
В Ростове с 1 сентября заработает новая школа по ул. Миронова 10 «а». Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин в своем telegram-канале.
Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ
Школа рассчитана на 1,1 тыс. учащихся. В здании есть актовый и обеденный залы, два спортзала, зал хореографии и стрелковый тир, отмечается в сообщении.
Строительные работы полностью завершены, сейчас в школе расставляют мебель и подключают оборудование.