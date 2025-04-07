Рейд по безопасности дорожного движения в Казани

Особое внимание при проверке уделили мототранспорту, так как в 2024 году мотоциклистам было выписано 600 административных штрафов.

Всего за последние 3 месяца в Татарстане произошло 604 ДТП с 773 пострадавшими. Еще 52 человека погибли. Самые интересные моменты рейда — в репортаже «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ