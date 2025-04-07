Рейд по безопасности дорожного движения в Казани
Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана проверили соблюдение ПДД водителями
Особое внимание при проверке уделили мототранспорту, так как в 2024 году мотоциклистам было выписано 600 административных штрафов.
Всего за последние 3 месяца в Татарстане произошло 604 ДТП с 773 пострадавшими. Еще 52 человека погибли. Самые интересные моменты рейда — в репортаже «Ъ Волга-Урал».
Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
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