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Рейд по безопасности дорожного движения в Казани

Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана проверили соблюдение ПДД водителями

Особое внимание при проверке уделили мототранспорту, так как в 2024 году мотоциклистам было выписано 600 административных штрафов.
Всего за последние 3 месяца в Татарстане произошло 604 ДТП с 773 пострадавшими. Еще 52 человека погибли. Самые интересные моменты рейда — в репортаже «Ъ Волга-Урал».

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

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Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели рейдовое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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