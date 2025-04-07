Жительница Белореченска потеряла 1,4 млн рублей на фейковых инвестициях

Жительница Белореченска перевела мошеннику более 1,4 млн руб, поверив в обещания высокого дохода от инвестиций. По информации ГУ МВД России по Кубани, 25-летняя девушка познакомилась с мужчиной по имени Марк на одном из сайтов знакомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Первоначально заявительница перевела аферисту 40 тыс. руб. Затем, поверив в перспективу высокого дохода, оформила два кредита по 500 тыс. руб. и передала средства мошенникам.

Позже злоумышленник убедил девушку привлечь бенефициара якобы для увеличения прибыли. В результате подруга пострадавшей перевела еще 400 тыс. руб. После этого связь с злоумышленником прекратилась, пострадавшие обратились в полицию.

По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анна Гречко