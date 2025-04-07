Спасатели МЧС эвакуировали туристов из Агурского ущелья в Сочи

Сотрудники ЮРПСО МЧС России спасли двух туристов, застрявших в Агурском ущелье в Сочи. Путешественники не смогли самостоятельно переправиться через реку Агура из-за повышения уровня воды и отсутствия освещения, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Вечером 6 апреля 2025 года туристы обратились в спасательную службу с сообщением о невозможности пересечь реку Агура из-за отсутствия моста. Отдыхающие не взяли с собой фонари, аккумуляторы их мобильных телефонов были почти разряжены, а уровень воды в реке повысился.

Кроме того, туристы впервые находились в ущелье и не владели навыками передвижения по пересеченной местности в неблагоприятных погодных условиях.

Прибывшие спасатели помогли туристам благополучно преодолеть водное препятствие и проводили их к выходу из ущелья. Выяснилось, что пострадавшие являются жителями Свердловской и Московской областей. Медицинская помощь им не понадобилась.

Анна Гречко