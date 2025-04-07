В парке Анапы к 1 мая установят два новых аттракциона

К началу курортного сезона в Центральном парке Анапы планируют установить два новых аттракциона. Сейчас карусели находятся на стадии монтажа, их планируют запустить к 1 мая, сообщает оперштаб Кубани со ссылкой на директора Центрального парка развлечений курорта Романа Макарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Эксперт отметил, что популярность места отдыха остается высокой даже в межсезонье. Снижения числа посетителей не наблюдается, а в солнечные дни парк особенно востребован у семей с детьми. Наибольшей популярностью у местных жителей и туристов пользуются Колесо обозрения и картинг «Формула 1».

Параллельно с подготовкой парка к летнему сезону в Анапе начался демонтаж защитных песчаных валов на пляжах. Разборка конструкций проводится только в районе Бугазской косы после тщательного мониторинга прибрежной территории. К демонтажу приступили исключительно на участках, где загрязнения мазутными фракциями не обнаруживались более 14 дней.

Нурий Бзасежев