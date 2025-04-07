На Кубани восстановлено движение на поврежденном дроном ж/д участке

Один из железнодорожных путей между хуторами Кубанец и Танцура-Крамаренко в Краснодарском крае открыли для движения после повреждения, вызванного падением украинского БПЛА. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На месте аварии работает бригада РЖД. Для устранения последствий привлечен ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска, в операции задействованы 27 специалистов и семь единиц техники.

Железнодорожное сообщение не прерывалось — составы направлены в объезд поврежденного участка. По данным оперштаба, задержек в графике движения поездов не зафиксировано, пострадавших нет.

Как сообщало Министерство обороны РФ, утром 7 апреля силы противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА). Большинство дронов — 13 единиц — были сбиты над акваторией Азовского моря, еще четыре ликвидированы над Краснодарским краем.

Анна Гречко