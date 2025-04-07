Свыше 15 тонн черемши из Адыгеи отправили в Красноярский край

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора в марте 2025 года проконтролировало отправку партии черемши весом более 15 т из Майкопского района Адыгеи в Красноярский край. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

Для выявления возможного заражения карантинными объектами специалисты ведомства отобрали пробы от каждой партии продукции. Исследования проводились в Краснодарском филиале ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ВНИИЗЖ).

По результатам лабораторных анализов карантинные вредные организмы в черемше не обнаружены. Управление Россельхознадзора продолжает осуществлять непрерывный карантинный фитосанитарный контроль при транспортировке подкарантинной продукции по территории России.

Нурий Бзасежев