Три двойни родились в Краснодарском крае за сутки

Кубань установила суточный рекорд рождаемости — 74 ребенка появились на свет, включая три пары двойняшек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Краснодар стал рекордсменом по количеству рожденных за сутки — в краевом центре родилось 48 детей. На втором месте находится Новороссийск с десятью новорожденными.

В Апшеронском, Ейском и Туапсинском районах родилось по одному ребенку. В Анапе и Выселковском районе на свет появилось по два младенца.

Анна Гречко