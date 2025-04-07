Количество вакансий в стройсфере Кубани выросло на 12,5% за год

В Краснодарском крае число вакансий в строительной сфере достигло 5,4 тыс., по данным на март 2025 года. Данный показатель превысил прошлогодний на 0,6 тыс. предложений о работе, что составляет прирост в 12,5%, сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на министерство труда и социального развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации ведомства, среди специалистов наибольшим спросом пользуются инженеры разных специализаций, техники по наладке и испытаниям, мастера различных профилей, производители работ, геодезисты и электрики участков.

В категории рабочих профессий строительные организации Кубани чаще всего ищут монтажников стальных и железобетонных конструкций, каменщиков, арматурщиков, бетонщиков, плотников и электрогазосварщиков. Также востребованы маляры, дорожные рабочие, машинисты различных установок и слесари разной квалификации.

Нурий Бзасежев