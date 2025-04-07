На Кубани приставы арестовали восемь автомобилей должников

Кубанские судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД арестовали восемь автомобилей должников, накопивших общую задолженность на сумму около 3,5 млн руб. Один автомобиль был изъят полностью, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Операция осуществлялась с применением комплекса «Дорожный пристав», который позволяет обнаруживать в потоке транспорта автомобили, принадлежащие гражданам-должникам. Представители правоохранительных органов выявляли лиц, имеющих неоплаченные обязательства по алиментам, штрафам ГИБДД и другим категориям исполнительных производств.

Арестованные автомобили переданы их владельцам на ответственное хранение без права эксплуатации.

Нурий Бзасежев