Пять глав кубанских поселений оштрафованы за нарушения в сфере ЖКХ
Прокуратура оштрафовала глав пяти сельских поселений Отрадненского района Кубани за игнорирование требований по устранению нарушений в сфере ЖКХ, безопасности дорожного движения и организации местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Надзорный орган обнаружил нарушения в Рудьевском, Маякском, Бесстрашенском, Попутненском и Подгорносинюхинском поселениях. Всем администрациям были вынесены представления, однако в установленный срок прокуратура не получила ответов. При проверке выяснилось, что руководители поселений не устранили выявленные недочеты.
Районная прокуратура возбудила пять административных дел. По решению мирового судьи главы администраций привлечены к ответственности с назначением штрафов на общую сумму десять тыс. руб.
Сейчас все нарушения в поселениях устранены.