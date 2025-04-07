Пять глав кубанских поселений оштрафованы за нарушения в сфере ЖКХ

Прокуратура оштрафовала глав пяти сельских поселений Отрадненского района Кубани за игнорирование требований по устранению нарушений в сфере ЖКХ, безопасности дорожного движения и организации местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Надзорный орган обнаружил нарушения в Рудьевском, Маякском, Бесстрашенском, Попутненском и Подгорносинюхинском поселениях. Всем администрациям были вынесены представления, однако в установленный срок прокуратура не получила ответов. При проверке выяснилось, что руководители поселений не устранили выявленные недочеты.

Районная прокуратура возбудила пять административных дел. По решению мирового судьи главы администраций привлечены к ответственности с назначением штрафов на общую сумму десять тыс. руб.

Сейчас все нарушения в поселениях устранены.

Нурий Бзасежев