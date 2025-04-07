В Краснодаре временно изменят маршруты трамваев №2 и №4

В Краснодаре вечером 7 апреля изменится схема движения трамваев №2 и №4 в связи с ремонтными работами на улице Коммунаров, сообщается в Telegram-канале МУП «КТТУ».

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Последний трамвай №2 по маршруту «Декабристов — Индустриальная» отправится от улицы Индустриальной в 22:23, а от улицы Декабристов — в 21:39. Рейс в 21:59 от конечной остановки на улице Декабристов пойдет по измененному маршруту через улицы Коммунаров и Гоголя до железнодорожного вокзала «Краснодар-1».

Последний трамвай №4 по маршруту «Комсомольский — Индустриальная» отправится от улицы Индустриальной по расписанию в 22:19, а из Комсомольского микрорайона — в 21:18. После 21:45 трамваи №4 из Комсомольского микрорайона будут следовать стандартным маршрутом до Кооперативного рынка, а затем по улицам Коммунаров и Колхозной до остановки «40-летия Победы».

Наталья Решетняк