В Eutelsat признали, что не могут конкурировать со Starlink на Украине

Спутниковый оператор Eutelsat способен предоставить только ограниченный доступ к связи на Украине в случае ухода американской Starlink. Об этом заявила гендиректор французской компания Ева Бернеке. В марте сообщалось, что Eutelsat обсуждает с Евросоюзом предоставление Украине дополнительного доступа в интернет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

Госпожа Бернеке заявила, что работа со Starlink — это «зависимость» и хорошо было бы иметь несколько альтернатив. Однако они на сегодняшний день не могут конкурировать со Starlink, признала глава Eutelsat. «Если бы мы взяли на себя всю пропускную способность связи для Украины и ее граждан, мы бы не смогли этого сделать. Давайте будем честными. Но я думаю, что мы можем предоставить пропускную способность в ряде критически важных случаев для использования правительством»,— уточнила Ева Бернеке в интервью Politico.

В феврале агентство Reuters писало, что Украину могут отключить от Starlink, но владеющий SpaceX (ей принадлежит система спутников) Илон Маск это не подтвердил. На фоне новостей о возможном использовании спутников Eutelsat ее акции росли почти на 400%.

О поддержке Украины странами Европы — в материале «Ъ» «Коалиция собирается с силами».