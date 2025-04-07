В Геленджике пропавшего артиста казачьего коллектива нашли живым в колодце

В Геленджике завершились поиски 65-летнего Игоря Ледовских, участника казачьего народного коллектива «Играй, гармонь». Пенсионер пропал 4 апреля, а спустя двое суток его обнаружили живым в колодце в районе Тешебса. Об этом сообщила в своем Telegram-канале вице-мэра курорта Янина Скорикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / gelen_social Фото: t.me / gelen_social

Поисковая операция охватывала территорию от Архипо-Осиповки до бухты Инал. В ней принимали участие спасатели, сотрудники полиции и волонтеры. По информации Янины Скориковой, пропавшего артиста нашла местная жительница.

На место происшествия оперативно прибыла спасательная группа под руководством главы Архипо-Осиповского округа. Спасатели подняли Игоря Ледовских из колодца и передали медикам. Врачи диагностировали у него переохлаждение.

Наталья Решетняк