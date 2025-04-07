Спикер Госдумы рассказал о строительстве дороги между Петровском и Аткарском

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание по дальнейшему развитию Петровского района Саратовской области в рамках рабочей поездки в Петровск. Об этом сообщили в Telegram-канале сторонники политика.

На встрече господин Володин предложил построить между Петровском и Аткарском дорогу с твердым покрытием. Сейчас эти города соединены проселочной грунтовой дорогой.

Вячеслав Володин отметил важность строительства дороги для местных жителей, сельхозпроизводителей. По его словам, расстояние между городами можно сократить примерно на 20 км. Политик добавил, что постарается решить эту задачу.

Павел Фролов