«Сибирь» сравняла счет в серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

Исход серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между новосибирской «Сибирью» и уфимским «Салаватом Юлаевым» решится в седьмом матче. Он состоится 8 апреля в столице Республики Башкортостан.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

6 апреля команды встретились в Новосибирске. В первом периоде счет открыл канадский нападающий Шелдон Ремпал, который в предыдущем матче серии сделал хет-трик. Во второй 20-минутке «Сибирь» потеряла из-за травм Алексея Яковлева и Кирилла Рассказова, но показала хороший результат при реализации большинства. В итоге хозяева забросили пять шайб: в равных составах, большинстве и меньшинстве. Отличились Энди Андреофф, Тревор Мерфи, Валентин Пьянов и дважды Иван Климович.

Окончательный счет — 5:2 в пользу новосибирцев. Счет в серии до четырех побед стал 3:3.

Как сообщил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев, у Кирилла Рассказова поврежден голеностоп. У Алексея Яковлева сломан нос.

Валерий Лавский