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Власти наводят порядок

Мэр Ижевска, премьер Удмуртии и ряд чиновников вышли на первый субботник апреля

5 апреля на улицах Ижевска провели первый из четырех общегородских субботников, утвержденных муниципалитетом. На уборку вышли глава города Дмитрий Чистяков, председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов и другие представители органов региональной и муниципальной власти. Участники мероприятия очищали пешеходные дорожки, убирали мусор с газонов и ворошили снег — в порядок привели более 50 муниципальных участков. Как в Ижевске прошел первый апрельский субботник — в небольшой фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

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Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов на субботнике

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов на субботнике

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Первый заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова на субботнике

Первый заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова на субботнике

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков на субботнике

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков на субботнике

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев на субботнике

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев на субботнике

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Министр финансов Удмуртии Вера Сухих на субботнике (вторая слева)

Министр финансов Удмуртии Вера Сухих на субботнике (вторая слева)

Фото: пресс-служба министерства финансов Удмуртии

Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов на субботнике

Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов на субботнике

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии

Министр экономии Удмуртии Анна Слугина на субботнике (пятая справа)

Министр экономии Удмуртии Анна Слугина на субботнике (пятая справа)

Фото: пресс-служба министерства экономики Удмуртии

Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии Любовь Зайцева и замглавы Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова на субботнике (слева направо)

Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии Любовь Зайцева и замглавы Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова на субботнике (слева направо)

Фото: Наталья Гвоздкова, vk

Министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш на субботнике (слева)

Министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш на субботнике (слева)

Фото: Юлия Бадаш, vk

Министр имущественных отношений Удмуртии Анна Боталова на субботнике

Министр имущественных отношений Удмуртии Анна Боталова на субботнике

Фото: Анна Боталова, vk

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Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов на субботнике

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Первый заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова на субботнике

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков на субботнике

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев на субботнике

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Министр финансов Удмуртии Вера Сухих на субботнике (вторая слева)

Фото: пресс-служба министерства финансов Удмуртии

Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов на субботнике

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии

Министр экономии Удмуртии Анна Слугина на субботнике (пятая справа)

Фото: пресс-служба министерства экономики Удмуртии

Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии Любовь Зайцева и замглавы Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова на субботнике (слева направо)

Фото: Наталья Гвоздкова, vk

Министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш на субботнике (слева)

Фото: Юлия Бадаш, vk

Министр имущественных отношений Удмуртии Анна Боталова на субботнике

Фото: Анна Боталова, vk