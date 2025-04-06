Власти наводят порядок
Мэр Ижевска, премьер Удмуртии и ряд чиновников вышли на первый субботник апреля
5 апреля на улицах Ижевска провели первый из четырех общегородских субботников, утвержденных муниципалитетом. На уборку вышли глава города Дмитрий Чистяков, председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов и другие представители органов региональной и муниципальной власти. Участники мероприятия очищали пешеходные дорожки, убирали мусор с газонов и ворошили снег — в порядок привели более 50 муниципальных участков. Как в Ижевске прошел первый апрельский субботник — в небольшой фотогалерее «Ъ-Удмуртия».
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