Власти наводят порядок

5 апреля на улицах Ижевска провели первый из четырех общегородских субботников, утвержденных муниципалитетом. На уборку вышли глава города Дмитрий Чистяков, председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов и другие представители органов региональной и муниципальной власти. Участники мероприятия очищали пешеходные дорожки, убирали мусор с газонов и ворошили снег — в порядок привели более 50 муниципальных участков. Как в Ижевске прошел первый апрельский субботник — в небольшой фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов на субботнике Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Первый заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова на субботнике Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Глава Ижевска Дмитрий Чистяков на субботнике Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев на субботнике Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Министр финансов Удмуртии Вера Сухих на субботнике (вторая слева) Фото: пресс-служба министерства финансов Удмуртии Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов на субботнике Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Министр экономии Удмуртии Анна Слугина на субботнике (пятая справа) Фото: пресс-служба министерства экономики Удмуртии Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии Любовь Зайцева и замглавы Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова на субботнике (слева направо) Фото: Наталья Гвоздкова, vk Министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш на субботнике (слева) Фото: Юлия Бадаш, vk Министр имущественных отношений Удмуртии Анна Боталова на субботнике Фото: Анна Боталова, vk Следующая фотография 1 / 10 Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов на субботнике Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Первый заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова на субботнике Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Глава Ижевска Дмитрий Чистяков на субботнике Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев на субботнике Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Министр финансов Удмуртии Вера Сухих на субботнике (вторая слева) Фото: пресс-служба министерства финансов Удмуртии Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов на субботнике Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Министр экономии Удмуртии Анна Слугина на субботнике (пятая справа) Фото: пресс-служба министерства экономики Удмуртии Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии Любовь Зайцева и замглавы Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова на субботнике (слева направо) Фото: Наталья Гвоздкова, vk Министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш на субботнике (слева) Фото: Юлия Бадаш, vk Министр имущественных отношений Удмуртии Анна Боталова на субботнике Фото: Анна Боталова, vk