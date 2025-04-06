В МВД предупредили о схеме мошенников с несуществующими долгами за ЖКХ

Злоумышленники стали распространять квитанции с несуществующими долгами за жилищно-коммунальные услуги. Задолженность предлагается оплатить поддельным QR-кодом. Об этом сообщили ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Поддельные квитанции мошенники раскладывают в почтовые ящики. При оплате долга по указанному QR-коду деньги поступят на счет мошенников. Также QR-код может быть фишинговой ссылкой, при переходе по которой злоумышленники получат доступ к личным данным.

В связи с этим в МВД призвали проверять подлинность квитанций. Для этого можно сравнить данные в документе с ранее поступавшими квитанциями, а также обратиться за помощью в домовой чат или в управляющую компанию.

Президент России Владимир Путин поручил принять закон о возмещении гражданам денег, которые украли кибермошенники из-за непринятия мер банками и операторами связи. 1 апреля глава государства подписал закон, ужесточающий борьбу с телефонным и кибермошенничеством. Документ запрещает сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через зарубежные мессенджеры.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Фроду дали обратную связь».

Елизавета Шмакова