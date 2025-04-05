Экс-замруководителя филиала ФСС Татарстана задержали в Новороссийске

В Новороссийске задержан бывший заместитель руководителя Вахитовского филиала Фонда социального страхования (ФСС) в Татарстане, который находился в федеральном розыске с 2018 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Татарстану.

Задержание провели сотрудники УФСБ по Татарстану совместно с управлением ФСБ по Краснодарскому краю. У подозреваемого изъяли поддельные документы и банковские карты, оформленные на третьих лиц.

По данным УФСБ, подозреваемый создал схему фиктивного трудоустройства беременных женщин для получения пособий по беременности и родам из бюджета Фонда социального страхования по Татарстану. Общий ущерб превысил 81 млн руб.

Уголовное дело возбудили еще в 2018 году по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Влас Северин