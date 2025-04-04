ВС изучит дело высотки в Краснодаре, оставленной кубанскими судами без техэтажа

Верховный суд РФ (ВС) зарегистрировал жалобу жителей многоэтажного дома в центре Краснодара на решения кубанских судов, которые оставили технический этаж жилого здания в собственности частных лиц. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТСЖ «Покровское» Фото: ТСЖ «Покровское»

Спор за технический чердак многоквартирного дома на ул. Промышленной, 33 длился с 2018 года. Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что техэтаж выбыл из общедомовой собственности ввиду внесения подложных сведений в акт ввода объекта в эксплуатацию. В этом даже следователям СКР признался экс-главный архитектор Краснодара Игорь Головкин, это установили и суды, которые обязали городские власти внести в документ исправления.

При этом параллельно власти Краснодара согласовали новым собственникам техчердака его реконструкцию под видом перепланировок и перевод помещений в категорию жилых квартир. Все эти решения жильцы также оспорили и добились в судах признания их незаконными, а соответствующие акты были отменены. За это в отношении должностных лиц администрации по материалам ФСБ краевое управление Следственного комитета даже возбуждало уголовное дело. Три дела о мошенничестве в связи с историей с техэтажами в трех домах ЖК «Покровский» завела полиция Краснодара.

Отказ в аннулировании индивидуальных прав на общедомовой технический этаж, где располагаются коммунальные сети дома, как следует из материалов дела, основан преимущественно на заключении экспертизы, которое подготовлено по ксерокопиям неизвестного происхождения (материалы дела имеются у редакции).

В ТСЖ «Покровское» пояснили, что ставят в своей жалобе в ВС вопрос о том, что решение вынесено на основе фальсификата. Оно противоречит четырем другим судебным актам, вынесенным этими же судами ранее и определившим статус этажа как технического, относящегося к общедомовому имуществу, по которому пролегают общедомовые коммуникации. «Покровчане» ссылаются на то, что ВС ранее поддержал точно такой же иск по соседнему дому, аннулировав индивидуальные права частных лиц на общедомовой техчердак.

Также в управлении дома сообщили, что направили в Следственный комитет заявление о фальсификациях.

Андрей Обнорский