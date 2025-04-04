Суд постановил закрыть незаконный хостел в помещении общежития на Маршала Жукова

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга по итогам проверки выявила факт несоблюдения требований жилищного законодательства в функционировании общежития на проспекте Маршала Жукова, д. 68, корп. 3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Как сообщили в надзорном ведомстве, на момент проверки в помещениях общежития был организован незаконный хостел. В комнатах на первом и втором этажах, а также в цоколе были установлены двухуровневые кровати. Информация о возможности заселения распространялась через интернет. Размещение осуществлялось путем посуточного предоставления койко-места в многоместных номерах за плату.

При этом, как уточнили в прокуратуре, деятельность осуществлялась с нарушением требований законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Выявленные факты послужили основанием для обращения в суд.

Суд первой инстанции ходатайство прокурора удовлетворил, постановив работу хостела в общежитии запретить. Однако ответчик обжаловал это решение в Санкт-Петербургском городском суде. В итоге судебная коллегия по гражданским делам оставила решение районного суда без изменения, а апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения. Фактическое исполнение судебного решения в настоящий момент находится на контроле прокуратуры района, отметили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд потребовал закрыть незаконный хостел в квартире жилого дома на Гороховой улице в центре Петербурга.

Андрей Цедрик