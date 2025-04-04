Житель Крыма получил 12 лет тюрьмы за интимную переписку с ребенком

Суд Ленинского района Республики Крым приговорил местного жителя к 12,5 годам колонии строгого режима за переписку интимного характера с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Осенью 2022 года подсудимый через мессенджер отправлял ребенку порнографические изображения и склонял ее к созданию и отправке ему фото и видео сексуального характера. Позже подсудимого задержали сотрудники полиции. На протяжении судебного процесса он отрицал причастность к преступлению и не признавал вину.

Помимо основного тюремного срока, крымчанина приговорили к 1,5 годам ограничения свободы. Дополнительно суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда потерпевшей.

Алина Зорина