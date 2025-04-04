В Екатеринбурге создадут попечительский совет театра оперы и балета

В 2025 году в Екатеринбурге будет создан попечительский совет городского театра оперы и балета, об этом сообщил президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский на годовом общем собрании союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Он сообщил, что несколько бизнесменов, состоящих в СОСПП, решили присоединиться к проекту. «Учитывая значимое место театра в культурной жизни нашего региона, уверен, что деятельность попечительского совета театра будет способствовать не только развитию культурного потенциала Свердловской области, но и внесет существенный вклад в повышение привлекательности нашей области для жизни и работы»,— сказал господин Пумпянский.

Напомним, в прошлом году Екатеринбургскому академическому театру оперы и балета («Урал Опера Балет») в Москве вручили премию фестиваля «Золотая маска» в номинации лучшей балетной постановки за спектакль Sextus Propertius.

Ирина Пичурина