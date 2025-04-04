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В Екатеринбурге создадут попечительский совет театра оперы и балета

В 2025 году в Екатеринбурге будет создан попечительский совет городского театра оперы и балета, об этом сообщил президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский на годовом общем собрании союза.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Он сообщил, что несколько бизнесменов, состоящих в СОСПП, решили присоединиться к проекту. «Учитывая значимое место театра в культурной жизни нашего региона, уверен, что деятельность попечительского совета театра будет способствовать не только развитию культурного потенциала Свердловской области, но и внесет существенный вклад в повышение привлекательности нашей области для жизни и работы»,— сказал господин Пумпянский.

Напомним, в прошлом году Екатеринбургскому академическому театру оперы и балета («Урал Опера Балет») в Москве вручили премию фестиваля «Золотая маска» в номинации лучшей балетной постановки за спектакль Sextus Propertius.

Ирина Пичурина

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Балет по-бажовски

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Генеральная репетиция балета &quot;Каменный цветок&quot; в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета (&quot;Урал Опера Балет&quot;)

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок" в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета ("Урал Опера Балет")

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета &quot;Каменный цветок&quot;

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета &quot;Каменный цветок&quot;

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета &quot;Каменный цветок&quot;

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета &quot;Каменный цветок&quot;

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета &quot;Каменный цветок&quot;

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета &quot;Каменный цветок&quot;

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета &quot;Каменный цветок&quot;

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета &quot;Каменный цветок&quot;

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета &quot;Каменный цветок&quot;

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета &quot;Каменный цветок&quot;

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета &quot;Каменный цветок&quot;

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета &quot;Каменный цветок&quot;

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета &quot;Каменный цветок&quot;

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета &quot;Каменный цветок&quot;

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета &quot;Каменный цветок&quot;

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета &quot;Каменный цветок&quot;

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета &quot;Каменный цветок&quot;

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета &quot;Каменный цветок&quot;

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета &quot;Каменный цветок&quot;

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета &quot;Каменный цветок&quot;

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета &quot;Каменный цветок&quot;

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Генеральная репетиция балета "Каменный цветок" в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета ("Урал Опера Балет")

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральная репетиция балета "Каменный цветок"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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