СКР: более 1 тыс. пропавших детей еще не найдены

Более 1 тыс. детей, пропавших в России в разные годы, все еще не найдены, сообщил ТАСС председатель СКР Александр Бастрыкин. По его словам, половина пропавших — это подростки от 15 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Почти все они пропали больше года назад, а некоторые даже более 30 лет назад»,— сказал господин Бастрыкин. Он указал, что причинами ухода детей из дома или интерната являются в том числе неблагоприятная обстановка в семье и сложные взаимоотношения с близкими. При этом глава ведомства не уточнил, сколько из пропавших подростков покинули дома по своему желанию.

В 2024 году в следственные органы поступили сообщения о пропаже более 5 тыс. детей. Больше всего сообщений зафиксировано в Удмуртии (373), Краснодарском крае (355), Новосибирской (350) и Мурманской (266) областях. За год было установлено местонахождение 99,5% пропавших несовершеннолетних. Сейчас, по словам господина Бастрыкина, не найдены девять человек, пятеро из них утонули при свидетелях и четверо ушли из дома.

Полина Мотызлевская