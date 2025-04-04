NBC: Дмитриев встретился в Вашингтоне с сенаторами США по просьбе Трампа

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев встретился с сенаторами-республиканцами в Вашингтоне. Об этом сообщило NBC News со ссылкой на трех американских чиновников. По данным источников, встреча состоялась по просьбе президента США Дональда Трампа.

По словам собеседников NBC, речь идет о сенаторе от штата Южная Каролина Линдси Грэм и сенатора от Оклахомы Маркуэйне Маллине. На встрече обсуждали условия урегулирования конфликта на Украине и требования президента РФ Владимира Путина для прекращения огня. Издание отметило, что остается неизвестным, принимал ли участие в этой встрече сам Дональд Трамп.

Итогами встречи в Вашингтоне глава РФПИ поделился 3 апреля. Он рассказал, что встретился с «ключевыми членами администрации» США. Они обсуждали в том числе восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном. По словам спецпредставителя, компании США готовы занять ниши, оставленные европейскими после ухода из РФ. Господин Дмитриев убежден, что по итогам его встреч в Вашингтоне было сделано «три шага вперед» по большому количеству вопросов.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США продолжают разговор».