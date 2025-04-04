Прокуратура Кубани проводит проверку побега детей из реабилитационного центра

Прокуратура Павловского района Кубани проводит проверку по факту угона автомобиля и побега несовершеннолетних из социально-реабилитационного центра. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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По данным надзорного ведомства, 2 апреля 2025 года трое воспитанников ГКУ СО КК «Павловский СРЦН» покинули учреждение без разрешения, завладев ключами от автомобиля одного из сотрудников и угнав его машину.

Двое несовершеннолетних найдены, поиски третьего продолжаются.

В рамках проверки прокуратура оценит действия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Несколько федеральных Telegram-каналов сообщают, что подростки угнали автомобиль «Хендай Крета» и пытались уехать в Сочи. Также молодые люди якобы едва не сбили человека на пропускном пункте на трассе М-4 «Дон».

Вячеслав Рыжков