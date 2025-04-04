В Екатеринбурге за 34 млн продадут долю в столовой, которая кормит школьников

Администрация Екатеринбурга продаст на торгах долю в уставном капитале ООО «Столовой № 41» за 34,6 млн руб. Как указано на сайте мэрии, продать планируют 40%, принадлежащие администрации. Задаток для участия в аукционе – 3,4 млн руб., «шаг аукциона» составит 1,7 млн руб. Постановление о приватизации подписал глава города Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На сегодняшний день 100% предприятия владеет Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга, после продажи у него останется 60%. Как сообщалось ранее, «Столовая №41» является оператором питания и занимается организацией питания в школьных столовых. Директором ООО является Надежда Аристова. Напомним, несколько лет назад мэрия реорганизовала ЕМУП «Золушка», но оставила в своей собственности.

Мария Игнатова