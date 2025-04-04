Один человек пострадал при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью не менее 27 боеприпасов и 41 беспилотника. В результате пострадал один человек, разрушения получили пять частных домов и десять автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Над Алексеевским округом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Обошлось без последствий.

В Белгородском районе поселок Малиновка, села Бессоновка, Пушкарное, Черемошное и Ясные Зори обстреляли с помощью семи боеприпасов и трех БПЛА. В поселке Малиновка из-за атаки дрона поврежден частный дом, в селе Черемошное вследствие попадания боеприпаса разрушения получили два частных дома и надворная постройка.

В Валуйском округе поселок Уразово, села Казинка, Орехово и Шведуновка атаковали шестью дронами, два из которых сбили и подавили. В Уразове пострадали два частных домовладения и линия электропередачи (ЛЭП), в Орехове — ЛЭП, в селе Шведуновка — линия газоснабжения. Аварийные бригады устранили все последствия атак.

В Волоконовском районе в селе Тишанка с беспилотника сбросили взрывное устройство — поврежден объект торговли.

В Грайворонском округе по селам Дроновка, Пороз, Рождественка, Сподарюшино и хутору Масычево ударили с помощью шести боеприпасов и шести БПЛА. В селе Головчино разрушения получила «Газель», на хуторе Масычево — две легковушки.

В Краснояружском села Вязовое и Староселье обстреляли с помощью трех боеприпасов и четырех дронов. Пострадавших и разрушений нет.

Над Ракитянским районом система ПВО ликвидировала два беспилотника. Последствий не установлено.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Белянка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка ударили с помощью десяти боеприпасов и 18 БПЛА, 17 из которых уничтожили. Вечером в Шебекинскую центральную райбольницу обратился мирный житель, который пострадал в Шебекине в результате детонации дрона на парковке коммерческого предприятия. У него диагностировали баротравму. После оказания медпомощи пациента отправили на амбулаторное лечение. В Шебекине выявлены разрушения в коммерческом объекте и семи автомобилях. В селе Муром в результате попадания боеприпаса повреждена надворная постройка.

Сутками ранее ВСУ ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 119 боеприпасов и 63 беспилотников. В результате пострадали семь человек, установлен ряд разрушений.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова