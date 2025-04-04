Жительница Джанкойского района погибла в пожаре
В Джанкойском районе в частном доме произошел пожар, в котором погибла 57-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым
Возгорание произошло утром в селе Ковыльное. В одноэтажном частном доме загорелся матрас на площади 3 кв. м. После тушения огня спасатели обнаружили тело хозяйки дома.
Согласно предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.