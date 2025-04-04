В Тольятти на голосование по благоустройству выдвинули 7 общественных территорий

В Тольятти 21 апреля стартует голосование за общественные территории, которые город благоустроит в 2026 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Всего от жителей поступило 1 643 предложения по 16 территориям, сообщили в горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На основе собранных предложений был сформирован перечень из семи общественных территорий, набравших наибольшее количество голосов. Именно они примут участие в рейтинговом голосовании в 2025 году.

В рейтинговом голосовании будут участвовать: набережная Комсомольского района («Певческое поле»); аллея по ул. Жилина (от ул. Мира до ул. Баныкина); сквер 3-го квартала (около ТЦ «Русь-на-Волге»); аллея по Молодежному бульвару (от ул. Ленина до ул. Победы); территория, прилегающая к памятнику «Военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга», 32 квартал; сквер 9 квартала на бульваре Туполева и площадь им. В. И. Денисова в микрорайоне Поволжский.

«Из этих территорий горожанам предстоит выбрать три»,— заявили в горадминистрации.

Алексей Алексеев