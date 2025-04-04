Краснодарцы назвали наиболее безопасные для путешествий страны

Жители Краснодара назвали Беларусь, Китай и Японию самыми безопасными для путешествий странами, а наиболее опасными – Израиль, Иран и Мексику. Такие данные следуют из опроса, проведенного Группой «Ренессанс Страхование» и сервисом Ozon Travel среди более 1,5 тыс. россиян старше 18 лет (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»). Каждый четвертый респондент сообщил, что сталкивался с кражей или нападением за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Самой безопасной страной для туризма, по мнению 51% опрошенных, стала Беларусь. В пятерку также вошли Китай (33%), Япония (17%), Мальдивы (16%) и Турция (16%). Наиболее опасными странами туристы назвали Израиль (21%), Иран (18%), Мексику (17%), США (17%) и Индию (16%).

В аналогичном опросе 2023 года опасными для туристов назывались США, Франция, Мексика, Индия и Тунис. Сейчас Франция и Тунис покинули список, а США опустились с первого на четвертое место. Среди самых безопасных стран ранее фигурировали Мальдивы, Сейшелы, ОАЭ, Кипр и Китай – из этого перечня сохранился только Китай.

Каждый четвертый участник опроса (25%) сталкивался с кражами или нападениями за границей. 14% пострадавших теряли суммы до 10 тыс. руб., 7% – от 10 тыс. до 50 тыс. руб., 4% – от 50 тыс. до 200 тыс. руб., еще 3% – более 200 тыс. руб.

Большинство краснодарцев (75%) принимают меры предосторожности в поездках: 18% оставляют ценные вещи в номере, 14% распределяют деньги на случай кражи, 7% заранее изучают культурные особенности страны, 6% используют копии документов вместо оригиналов.

По данным «Ренессанс Страхования», 40% обращений туристов в страны с пляжным отдыхом связаны с ОРВИ, отитами и тонзиллитами, 15% – с травмами (в том числе на диких пляжах), 6–10% – с желудочно-кишечными заболеваниями. В странах с горнолыжным туризмом и в Таиланде высокий процент травм из-за популярности мотобайков.

Вячеслав Рыжков