В Адыгее в 2024 году производство халяльной продукции увеличилось почти втрое

Объем производства халяльной продукции в Адыгее в 2024 году увеличился почти в три раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув 11,9 тыс. т. Об этом пишет «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основным производителем халяльной пищевой продукции в регионе является ООО «Мамруко», специализирующееся на выпуске подсолнечного и кукурузного масла.

Экспорт масла вырос не так значительно — на 40%, с 1,6 тыс. т в 2023 году до 2,3 тыс. т в 2024 году. Согласно информации минсельхоза, основными направлениями являются Китай, Азербайджан, Вьетнам, Армения, Грузия, Киргизия, Шри-Ланка.

Алина Зорина