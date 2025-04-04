Двое тагильчан срезали километр кабелей, оставив несколько домов без интернета

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) будут судить двух местных жителей, которые суммарно похитили более 1 км интернет-кабеля с чердаков, оставив жильцов нескольких домов без связи, сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Прокуратура Дзержинского района утвердила обвинительное заключение по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 2 ст. 215.2 УК РФ (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, то есть повреждение объектов электросвязи, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору).

Следствие установило, что с октября по ноябрь 2024 года безработные обвиняемые 41 и 45 лет, ранее несколько раз судимые за кражи, похищали кабели интернет-связи местного провайдера с чердаков многоквартирных домов на улицах Окунева, Энтузиастов и Орджоникидзе с целью заработать. Они срезали более 1 км кабелей — отсутствие интернета лишило жителей, включая двух инвалидов, возможности дозвониться до родственников и оперативных служб.

В начале ноября они были замечены сотрудником компании-провайдера с полным мешком срезанных кабелей — он заметил обвиняемых во время очередного хищения.

Они признали свою вину. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения.

Ирина Пичурина