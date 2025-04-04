В Казани полицейские изъяли у мужчины более 50 граммов наркотиков

В Казани полицейские задержали в Казани 23-летнего мужчину, пытавшегося спрятать наркотики в тайнике. У него изъяли более 50 граммов наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

При личном досмотре, проведенном в присутствии понятых, у него были обнаружены и изъяты свертки с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это — наркотик «мефедрон».

На допросе задержанный рассказал, что планировал распространять запрещенное вещество на территории города.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Артём Дергунов