В Казани полицейские изъяли у мужчины более 50 граммов наркотиков
В Казани полицейские задержали в Казани 23-летнего мужчину, пытавшегося спрятать наркотики в тайнике. У него изъяли более 50 граммов наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Татарстан.
При личном досмотре, проведенном в присутствии понятых, у него были обнаружены и изъяты свертки с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это — наркотик «мефедрон».
На допросе задержанный рассказал, что планировал распространять запрещенное вещество на территории города.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.