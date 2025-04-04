В Оренбурге на подрядчика завели дело после отравления семьи продуктами горения

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) в отношении подрядной организации из Оренбурга. Решение принято по итогам прокурорской проверки. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело возбудили после того, как в январе 2024 года семья из четырех человек, которая проживает в многоквартирном доме в Оренбурге, отравилась продуктами горения и была госпитализирована. Установлено, что за обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов в здании отвечала подрядная организация, которая заключила с управляющей компанией соответствующий договор.

Также выяснилось, что вентиляционное отверстие в квартире, где проживала семья потерпевших, было заклеено обоями, а вытяжное устройство — «присоединено к зачистному карману дымохода», сообщает прокуратура. При этом «сотрудники организации, проводившие инспекцию, не проходили обучение и не обладали специальными познаниями и навыками», поэтому не выявили недостатки.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, которые возбудили уголовное дело. Расследование контролирует прокуратура Центрального района Оренбурга.

Георгий Портнов