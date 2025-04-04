Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Чувашской Республике Александру Полтинину доложить о ходе расследования дела об избиении ветерана труда в одной из деревень региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин потребовал доклад о деле об избиении ветерана труда в деревне Чувашии

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин потребовал доклад о деле об избиении ветерана труда в деревне Чувашии

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По сообщениям в социальных сетях, в деревне Чагаси Чувашской Республики мужчина избил 90-летнюю женщину — ветерана труда.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Подозреваемый был задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Позднее, по данным СК, появилась информация о том, что пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

В ближайшее время фигуранту планируется предъявить обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Артём Дергунов