СКР проверяет студента из Анапы, угрожавшего геноцидом в соцсетях
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке студента из Анапы, опубликовавшего провокационные заявления в соцсетях. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
17-летний студент одного из анапских образовательных учреждений публиковал сообщения с угрозами геноцида в социальных сетях и сообщал о том, что якобы имеет отношение к вузам МВД России. Следственные органы СКР по Краснодарскому краю инициировали процессуальную проверку по данному случаю.
Глава ведомства дал указание руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о процессе расследования и выявленных обстоятельствах дела.