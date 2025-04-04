СКР проверяет студента из Анапы, угрожавшего геноцидом в соцсетях

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке студента из Анапы, опубликовавшего провокационные заявления в соцсетях. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

17-летний студент одного из анапских образовательных учреждений публиковал сообщения с угрозами геноцида в социальных сетях и сообщал о том, что якобы имеет отношение к вузам МВД России. Следственные органы СКР по Краснодарскому краю инициировали процессуальную проверку по данному случаю.

Глава ведомства дал указание руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о процессе расследования и выявленных обстоятельствах дела.

Алина Зорина