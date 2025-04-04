В Самарской области замглавы Госстройнадзора обвиняют в получении взятки на 10 млн рублей

Сотрудниками третьего отдела по расследованию особо важных дел предъявили обвинение заместителю руководителя ГАУ «Государственная экспертиза проектов в строительстве» в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области. Источник в силовых структурах рассказал, что речь идет о Дмитрии Гельфанде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По версии следствия, с ноября 2018 года по август 2019 года Дмитрий Гельфанд получил 10 млн руб. от местного жителя, занимающегося коммерческой деятельностью. Деньги предназначались «за общее покровительство деятельности и обеспечение гарантий непривлечения последнего к уголовной ответственности в случае совершения им преступлений». Однако у обвиняемого не было реальных возможностей и намерений выполнить обещанное.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Это не первый случай получения взятки в самарской госинспекции стройнадзора. Ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководителя Государственной инспекции строительного надзора Владимира Захарина и трех подчиненных ему сотрудников. Они обвиняются по по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч.1 и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Руфия Кутляева