На Кубани за семь лет сельхозкооперативы получили 1,6 млрд рублей господдержки

За семь лет в Краснодарском крае сельхозкооперативы получили около 1,6 млрд руб. государственной поддержки. В 2025 году на эти цели направлено более 160 млн руб. федеральных и краевых средств. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

О развитии сельхозкооперации в Краснодарском крае рассказал заместитель губернатора Андрей Коробка. По его словам, с 2017 года по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева происходит активизация работы по организации фермеров в кооперативы. Сейчас в крае функционирует 160 кооперативов, объединяющих около 2,5 тыс. пайщиков. В 2024 году совокупный объем отгруженной ими сельскохозяйственной продукции превысил 2 млрд руб.

Вице-губернатор отметил, что с 2017 года господдержку в виде субсидий и грантов получили 86 кооперативов. В частности, 24 кооператива воспользовались федеральными грантами на развитие материально-технической базы, общая сумма которых составила 718,7 млн руб. 29 начинающих кооперативов получили краевые гранты на общую сумму более 784 млн руб. Кроме того, 33 кооператива воспользовались субсидиями на общую сумму 97,2 млн руб.

Алина Зорина